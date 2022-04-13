Фото собачек главы Тагила набирают «лайки», а Малая Лая все еще ждет газификацию

Милые «чихуахуа» главы Нижнего Тагила срывают овации в соцсетях градоначальника. Собачки в платочках и в зимних шапочках с помпонами покорили сердца многих подписчиков Владислава Пинаева.
Стал известен подрядчик по выполнению работ на Привокзальной площади Нижнего Тагила. Точнее, части работ — по установке стелы трудовой доблести. МУП «Тагилдорстрой» выиграло торги, снизив стоимость контракта на 17%, до 58,8 млн рублей.
А вы любите озон? Но не тот озон, что с Маликовым, Валерией и подарками. Мы говорим об экологии. 11 апреля был в Нижнем Тагиле в прямом смысле насыщенным — УГМС зафиксировал в атмосфере превышение по сероводороду, озону и формальдегиду.
Газифицировать Малую Лаю планируют в 2025–2027 годах. И это при том условии, что глава региона Евгений Куйвашев отчитался о 77% подключенных к трубе селах и деревнях Свердловской области. То ли часть ГГО не в нашем регионе, то ли регион о них забыл, но жители Малой Лаи напоминают европейцев и не теряют надежды на скорейшее подключение к газу.
Почти за 79 миллионов рублей отремонтируют здание Демидовской поликлиники. Работы запланированы в этом году. Согласно смете, подрядчик должен будет поменять кровлю, обустроить крыльцо, сделать новые перегородки внутри здания, заменить окна и двери, сделать внутреннюю и внешнюю отделку.
Рабочий «Уралвагонзавода» скончался на рабочем месте во время своей смены. Мужчине стало плохо — он потерял сознание. На предприятии говорят, что трагедия произошла вне зоны действия технологического оборудования.
Парад Победы в Нижнем Тагиле вернется к доковидному формату — с танками, бронетехникой, колоннами из тагильчан и «Бессмертным полком». Не будет только знаменной группы ветеранов. По какой причине внесли изменения в традиционную программу, а также будет ли салют, читайте в нашем материале.