Фото собачек главы Тагила набирают «лайки», а Малая Лая все еще ждет газификацию

Тагильский воздух собирает букет из периодических элементов, определился подрядчик по установке «Стелы», а традиционный парад Победы пройдет в новом формате — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за среду, 13 апреля.

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