В Нижнем Тагиле запретили выгул собак у школ и больниц. Нововведение было одобрено участниками публичных слушаний. Вcтреча прошла в общественно-политическом центре, там собрались свыше 60 представителей разных фирм.
Изменения были внесены в ст.3, регламентирующую общие требования. В нее внесли подпункты, запрещающими выгул собак на территории учреждений образования и здравоохранения, также спортивных сооружений и площадок для детей.
Среди других изменений – запрет на самовольное перекрытие внутриквартальных проездов. А еще увеличен перечень твердых отходов, которые нельзя выбрасывать в контейнеры и мусоропроводы.
Помимо этого, созданы новые меры по контролю за сносом деревьев и возмещению ущерба за их вырубку. Также изменения затронули вопросы распространения звуковой рекламы, размещения сооружений связи и так далее. Участники слушаний поддержали изменения единогласным решением.