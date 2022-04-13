Теперь в Нижнем Тагиле запрещено выгуливать собак около детских площадок, спортивных учреждений, а также школ и больниц. решение приняли на публичных слушаниях.

В Нижнем Тагиле запретили выгул собак у школ и больниц. Нововведение было одобрено участниками публичных слушаний. Вcтреча прошла в общественно-политическом центре, там собрались свыше 60 представителей разных фирм. Изменения были внесены в ст.3, регламентирующую общие требования. В нее внесли подпункты, запрещающими выгул собак на территории учреждений образования и здравоохранения, также спортивных сооружений и площадок для детей. Среди других изменений – запрет на самовольное перекрытие внутриквартальных проездов. А еще увеличен перечень твердых отходов, которые нельзя выбрасывать в контейнеры и мусоропроводы. Помимо этого, созданы новые меры по контролю за сносом деревьев и возмещению ущерба за их вырубку. Также изменения затронули вопросы распространения звуковой рекламы, размещения сооружений связи и так далее. Участники слушаний поддержали изменения единогласным решением.

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