В Екатеринбурге члены ОНК потребовали выпустить мигрантов из спецприемника
Члены ОНК собрали 101 заявление от мигрантов на имя начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Александра Мешкова, сообщает 66.RU.
Мигранты обратились с просьбой инициировать иски о приостановлении принудительного выдворения с содержанием до этого момента в специальном учреждении, а также они заявили, что обязуются самостоятельно урегулировать свое нахождение на территории страны. На прошлой неделе заявления были переданы в ГУ МВД России по Свердловской области.
Общественники заявили, что некоторые мигранты были помещены в спецприемник после того, как вышел указ президента РФ, которым было приостановлено течение сроков разрешений на пребывание внутри страны. Согласно документу, до 15 июня иностранцев нельзя привлечь к ответственности за это нарушение и выдворить из России.
В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что обращения поступили в ведомство и будут рассмотрены в установленном порядке.
Причиной для обращения стало посещение общественниками центра. Они пришли к выводу, что многие мигранты имеют в России родственников с гражданством РФ, которые могли бы поручиться за них и обеспечить проживание в Екатеринбурге.
После произошедшего в спецприемнике бунта в конце апреля, члены Общественной наблюдательной комиссии несколько раз посетили учреждение. В нем содержится более 100 граждан других стран. По словам представителей ОНК, причиной конфликта стало фактическое отсутствие связи с родственниками, так как по правилам у мигрантов есть доступ только к кнопочным телефонам, а смартфоны с интернетом выдаются на 15 минут максимум в день.
В день конфликта, по просьбе мигрантов, им не предоставили телефоны, а также они утверждают, что в их адрес слышались оскорбления. В результате произошел конфликт.