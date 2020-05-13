В Екатеринбурге члены ОНК потребовали выпустить мигрантов из спецприемника

Мигранты обратились с просьбой инициировать иски о приостановлении принудительного выдворения с содержанием до этого момента в специальном учреждении, а также они заявили, что обязуются самостоятельно урегулировать свое нахождение на территории страны. На прошлой неделе заявления были переданы в ГУ МВД России по Свердловской области.

Общественники заявили, что некоторые мигранты были помещены в спецприемник после того, как вышел указ президента РФ, которым было приостановлено течение сроков разрешений на пребывание внутри страны. Согласно документу, до 15 июня иностранцев нельзя привлечь к ответственности за это нарушение и выдворить из России.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что обращения поступили в ведомство и будут рассмотрены в установленном порядке.

Причиной для обращения стало посещение общественниками центра. Они пришли к выводу, что многие мигранты имеют в России родственников с гражданством РФ, которые могли бы поручиться за них и обеспечить проживание в Екатеринбурге.

После произошедшего в спецприемнике бунта в конце апреля, члены Общественной наблюдательной комиссии несколько раз посетили учреждение. В нем содержится более 100 граждан других стран. По словам представителей ОНК, причиной конфликта стало фактическое отсутствие связи с родственниками, так как по правилам у мигрантов есть доступ только к кнопочным телефонам, а смартфоны с интернетом выдаются на 15 минут максимум в день.