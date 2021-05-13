Экс-полицейский рассказал о коррупции ритуального бизнеса и полиции Нижнего Тагила

Такому сообщению были очень рады в отделе собственной безопасности МВД. Однако бывший полицейский рассказал её только после увольнения из органов. Всё это время он укрывал преступников? Информация будет проверена. В случае, если она не подтвердится, обвиненные стражи правопорядка могут подать в суд за оскорбление чести и достоинства, рассказал глава пресс-служба ГУ МВД Валерий Горелых.