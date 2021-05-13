Экс-полицейский рассказал о коррупции ритуального бизнеса и полиции Нижнего Тагила

Мужчина служил начальником смены дежурной части ОП № 17 Нижнего Тагила. Он рассказал, что однажды его попросили передать деньги за 12 трупов, о чем он случайно услышал из разговора исполняющего обязанности начальника полиции Винера Гафарова и супруги заместителя руководителя похоронного бюро «Некрополь», капитана полиции Натальи Воробьевой, пишет E1.
Однако, по словам бывшего полицейского, он отказался участвовать в коррупционных схемах, из-за чего позднее стал фигурантом дела о подмене анализов. Затем он рассказывал о преступной схеме сотрудникам ФСБ, но следователи якобы не заинтересовались такой информацией.
Такому сообщению были очень рады в отделе собственной безопасности МВД. Однако бывший полицейский рассказал её только после увольнения из органов. Всё это время он укрывал преступников? Информация будет проверена. В случае, если она не подтвердится, обвиненные стражи правопорядка могут подать в суд за оскорбление чести и достоинства, рассказал глава пресс-служба ГУ МВД Валерий Горелых.
Также за ложное донесение предусмотрена и уголовная ответственность, в соответствии с действующим законодательством, добавил полковник Горелых.
Напомним, еще один фигурант дела о подмене анализов за хоккейного тренера в Нижнем Тагиле пожаловался на превышение полномочий своим руководством. На него было заведено два уголовных дела.