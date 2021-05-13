Эвакуация школ проходит в Екатеринбурге

Эвакуация школ в рамках учений после трагедии в гимназии Казани проходит в Екатеринбурге. Одной из первых в мероприятиях приняла участие школа № 57.

В учебных заведения столицы Среднего Урала проходят учения после трагедии в Казани, где бывший ученик гимназии расстрелял детей и педагогов. Тренировочные мероприятия с участием спецслужб будут проходить в течение ближайших дней, сообщает Е1. К примеру, в четверг, 13 мая была эвакуирована школа № 57 в Екатеринбурге. В ряде учебных заведений проводятся тренировки по действиям педагогов и учащихся при возникновении ЧП. В наше время крайне полезно знать, как себя вести, чтобы не создавать панику, столпотворение и переполох, что способствует усугублению обстановки. Тяжело в учении — легко в бою, прокомментировал мероприятия глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Напомним, специалисты рабочей группы при участии Росгвардии провели проверки на предмет безопасности в школах Свердловской области и не выявили нарушений. Нарушений в ходе проверок после трагедии в Казани в свердловских школах не найдено

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