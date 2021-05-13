Постоянную скидку на связь предложил МегаФон российским пенсионерам

Теперь пенсионеры любого региона, включая Свердловскую область, могут подключить тарифы линейки #БезПереплат с 20% скидкой. Бесплатное общение в мессенджерах и звонки внутри сети оператора даже при отрицательном балансе уже входят в тарифный план.
Порядка 60% абонентов пенсионного возраста в сети МегаФона — это пользователи смартфонов, они используют возможности мобильного интернета. Самыми востребованными ресурсами у этой категории абонентов являются WhatsApp, Одноклассники и YouTube. Мы не ставим ограничений для абонентов определенным льготным тарифом, а создаем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления — с нужным количеством звонков и интернета. С данными тарифами абоненты всегда остаются на связи — звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже в случае нулевого баланса,заявил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Защита от нежелательных подписок включена в стоимость тарифов линейки #БезПереплат. Мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течении одного месяца независимо от выбранного тарифа. Также можно копить минуты и гигабайты и использовать в удобный для абонентов момент.
Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Процесс подключения займет не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.