Постоянную скидку на связь предложил МегаФон российским пенсионерам

Постоянную скидку на связь предложил МегаФон российским пенсионерам
Постоянную скидку на связь предложил МегаФон российским пенсионерам
Сегодня, 16:19ОбществоФото: Shutterstock
МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России. В стоимость тарифа включена защита от нежелательных подписок, а для подключения услуги понадобится только пенсионное удостоверение и 15 минут времени абонентов пенсионного возраста.

Теперь пенсионеры любого региона, включая Свердловскую область, могут подключить тарифы линейки #БезПереплат с 20% скидкой. Бесплатное общение в мессенджерах и звонки внутри сети оператора даже при отрицательном балансе уже входят в тарифный план.

Порядка 60% абонентов пенсионного возраста в сети МегаФона — это пользователи смартфонов, они используют возможности мобильного интернета. Самыми востребованными ресурсами у этой категории абонентов являются WhatsApp, Одноклассники и YouTube. Мы не ставим ограничений для абонентов определенным льготным тарифом, а создаем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления — с нужным количеством звонков и интернета. С данными тарифами абоненты всегда остаются на связи — звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже в случае нулевого баланса,заявил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Защита от нежелательных подписок включена в стоимость тарифов линейки #БезПереплат. Мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течении одного месяца независимо от выбранного тарифа. Также можно копить минуты и гигабайты и использовать в удобный для абонентов момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Процесс подключения займет не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.

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Нижний Тагил
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