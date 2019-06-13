В Нижнем Тагиле 114 многоквартирных дома признаны аварийными

По словам Копысова, общая площадь аварийного жилищного фонда составляет более 44 тысячи квадратных метров. Всего в городе 3565 многоквартирных дома суммарной площадью 8,33 млн квадратных метров.

Напомним, ранее мэрия города сообщила, что в 2019 году в Нижнем Тагиле будут снесены два жилых дома — на улицах Семенова № 22 и Пиритная № 38. Постройки попали в программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах».