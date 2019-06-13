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#домахорошо
В Нижнем Тагиле 114 многоквартирных дома признаны аварийными
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле 114 многоквартирных дома признаны аварийными

Сегодня, 17:53ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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