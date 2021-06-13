56-летнего мужчину задержали в Екатеринбурге по подозрению в педофилии

Мужчину обвиняют в действиях сексуального характера над девочкой шести лет. На данный момент в Березовском на него заведено уголовное дело.

5 июня ребёнок спросила у мамы разрешения поиграть на улице с друзьями, после чего исчезла. Мать девочки забеспокоилась, когда дочь не вернулся домой к обещанному времени. После прогулки она всегда возвращалась к восьми вечера. Во дворе женщина также не обнаружила дочь, после чего обратилась в полицию. Мужчину с пропавшей обнаружили и задержали инспекторы ДПС, когда тот возвращался домой от гаражей. По предварительным данным, в гаражном кооперативе обвиняемый надругался над девочкой. Правоохранительный органы возбудили уголовное дело по ч.4.ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В качестве меры наказания насильнику грозит от 12 до 25 лет лишения свободы. Дальнейшим разбирательством занимаемся Следственный комитет. Напомним, что 2 мая в Екатеринбурге был задержан 57-летний мужчина по подозрении в действиях сексуального характера над несовершеннолетними. Обвиняемый совершал свои преступления во дворе жилого дома поселка Шали, в котором он проживал. По подозрению в насилии над тремя школьницами задержан мужчина в Екатеринбурге

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