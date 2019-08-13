Власти Нижнего Тагила продают свою долю очистных сооружений «Уралхимпласта»

На продажу власти выставят пакет из 338,7 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций, начальная стоимость которых составит 345,5 млн рублей.

Отмечается, что это не первая попытка продажи муниципальной доли акций очистных сооружений. В 2015 году аналогичный пакет оценили в 313,4 млн рублей, уже включили в план приватизации, но покупатель так и не нашёлся. «Уралхимпласт», который владеет оставшейся долей акций, тогда не стал участвовать в торгах. Представители компании заявили, что «вести переговоры о приобретении акций можно при условии поэтапного выкупа и пересмотра тарифов».

Позиция предприятия после выставления акций на продажу в 2019 году неизвестна. Журналисты направили запрос в пресс-службу «Уралхимпласта», чтобы получить комментарии.