Власти Нижнего Тагила продают свою долю очистных сооружений «Уралхимпласта»
Мэрия Нижнего Тагила планирует приватизировать 49,99% доли муниципалитета в уставном капитале ОАО «Биологические очистные сооружения Химического парка Тагил», сообщают «Все новости». Акции, принадлежащие городу, выставят на торги.
На продажу власти выставят пакет из 338,7 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций, начальная стоимость которых составит 345,5 млн рублей.
Отмечается, что это не первая попытка продажи муниципальной доли акций очистных сооружений. В 2015 году аналогичный пакет оценили в 313,4 млн рублей, уже включили в план приватизации, но покупатель так и не нашёлся. «Уралхимпласт», который владеет оставшейся долей акций, тогда не стал участвовать в торгах. Представители компании заявили, что «вести переговоры о приобретении акций можно при условии поэтапного выкупа и пересмотра тарифов».
Позиция предприятия после выставления акций на продажу в 2019 году неизвестна. Журналисты направили запрос в пресс-службу «Уралхимпласта», чтобы получить комментарии.
Восточные очистные сооружения прослужили более 50 лет до начала реконструкции в конце 2010 года. На их основе в 2012 году запустили Биологические очистные сооружения химпарка «Тагил», которые обслуживают в том числе и весь Дзержинский район. Объём инвестиции в организацию новых сооружений составил 556 млн рублей. Половина этих средств поступила из федерального бюджета, в финансировании также принимали участие власти города и области, «Уралхимпласт».