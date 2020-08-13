Прокуратура нашла нарушения природоохранного законодательства на базе отдыха НТМК

Прокуратура нашла нарушения природоохранного законодательства на базе отдыха НТМК

Сегодня, 19:49ОбществоФото: Андрей Волегов
Природоохранная прокуратура провела проверку на территории Верхнего Прудка и Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом, где расположены стрельбище и база отдыза ЕВРАЗ-НТМК. Надзорное ведомство выявило нарушения природоохранного законодательства.

По сообщению эколога Андрея Волегова, стрельбище базы отдыха находится у кромки воды и направлено на сам пруд, куда попадает свинцовая дробь и оседает на дне. Это приводит к загрязнению воды, которая через Ушаковскую канаву движется в Черноисточинский водоем.

В ходе проверки обследована территория в районе Верхнего прудка, взяты отборы проб почв и воды поверхностных источников (Верхнего прудка, Черноисточинского водохранилища). При обследовании территории объектов АО «ЕВРАЗ НТМК» выявлены нарушения природоохранного законодательства, сказано в ответе природоохранной прокуратуры, предоставленном TagilCity.ru Волеговым.

База НТМК
Фото:Андрей Волегов

7 августа стало известно, что природоохранная прокуратура выявила на ЕВРАЗ-НТМК нарушения природоохранного законодательства. В частности, на предприятии частично не работали пылегазоочистные установки, которые осаждают выбросы, чтобы они не попадали в атмосферу.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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ЕВРАЗ НТМКчерноисточинский прудНижний ТагилВерхний прудок
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