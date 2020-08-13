Прокуратура нашла нарушения природоохранного законодательства на базе отдыха НТМК

По сообщению эколога Андрея Волегова, стрельбище базы отдыха находится у кромки воды и направлено на сам пруд, куда попадает свинцовая дробь и оседает на дне. Это приводит к загрязнению воды, которая через Ушаковскую канаву движется в Черноисточинский водоем.
В ходе проверки обследована территория в районе Верхнего прудка, взяты отборы проб почв и воды поверхностных источников (Верхнего прудка, Черноисточинского водохранилища). При обследовании территории объектов АО «ЕВРАЗ НТМК» выявлены нарушения природоохранного законодательства, сказано в ответе природоохранной прокуратуры, предоставленном TagilCity.ru Волеговым.
7 августа стало известно, что природоохранная прокуратура выявила на ЕВРАЗ-НТМК нарушения природоохранного законодательства. В частности, на предприятии частично не работали пылегазоочистные установки, которые осаждают выбросы, чтобы они не попадали в атмосферу.