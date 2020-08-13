Прокуратура нашла нарушения природоохранного законодательства на базе отдыха НТМК

По сообщению эколога Андрея Волегова, стрельбище базы отдыха находится у кромки воды и направлено на сам пруд, куда попадает свинцовая дробь и оседает на дне. Это приводит к загрязнению воды, которая через Ушаковскую канаву движется в Черноисточинский водоем.