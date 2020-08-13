В Екатеринбурге появился рисунок в поддержку протестующих в Белоруссии

Живи Беларусь! Хотел написать какую-нибудь пафосную чушь типа «наши сердца бьются с тобой», но это лишнее, все и так всё понимают, описал свою работу художник.
Рисунок расположен под Макаровским мостом. На нем изображен флаг, который являлся символом республики с 1991 по 1995 годы.
Как рассказал Егор E1, данную тематику он выбрал потому, что на данный момент в Белоруссии проходят протесты и нужно обозначить свою позицию. Он отметил, что поддерживает граждан и их движение.
По словам художника, красная прямая полоса, превращающая в зигзаг символизирует кардиограмму.
Я думаю, что начинает биться сердце Белоруссии, и решил это показать. Люди реально начали просыпаться и оживать, — объяснил Holtov.
Художник добавил, что на работу у него ушло около пяти часов, а еще к нему подходили в процессе люди и благодарили.
Кроме изображения, в центре Екатеринбурга также расположились самодельные баннеры, которые посвящены протестам.
Рисунок был изображен в рамках фестиваля «Карт-Бланш».
Напомним, ранее под Макаровским мостом появилась еще одна работа — большая книга с надписью «Как строить мосты между…ми».