В Нижнем Тагиле на дезинфекцию и термометрию для спортшкол выделено 4 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле на дезинфекцию и термометрию для спортшкол выделено 4 миллиона рублей

Сегодня, 17:23ОбществоФото: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле на приобретение оборудования, средств индивидуальной защиты, дезинфекции и термометрии для спортивных школ выделено четыре миллиона рублей.

Об этом рассказала начальник уравления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева в ходе совещания, посвященного организации работы спортивных школ после снятия ограничений по коронавирусу.

Заключаются соглашения на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфекции, темометрии и оборудования. Заключаются договора на поставку товаров, рассказала Еремеева.

Она также рассказала, что разрешен допуск получателей услуг и работников в учреждения физкультуры и спорта. Допускается проводить тренировки членов сборных команд на открытых и закрытых спортивных объектах, в том числе и бассейнах при условии соблюдения требований безопасности, касающихся коронавируса.

Командирование спортсменов для участия в мероприятиях и проведение официальных спортивных мероприятий на объектах спорта разрешены с ограничением 10% от вместимости объекта, рассказала Ирина Еремеева.

По ее словам, в соответствии с утвержденным регламентом Министерства спорта РФ, не допускается проводить церемонии открытия и закрытия, а также иные активные мероприятия с массовым пребыванием людей. Кроме того, награждение победителей должно проводиться без тактильного контакта и при соблюдении социальной дистанции.

Прибытие участников соревнований на спортивные объекты также должно осуществляться с временным интервалом между ними, а также исключается использование одной раздевалки командой. Участники должны быть разделены.

Ирина Еремеева доавила, что спортивная школа «Юпитер» приступила к занятиям с 11 августа. В других школах они начнутся по мере приобретения и установки оборудования.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 10 августа также начали работу в штатном режиме детские сады с 50% загрузкой.

Сюжеты:
КоронавирусНижний Тагил
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