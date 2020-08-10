В Нижнем Тагиле детские сады возобновили работу после «коронавирусных» каникул

В Нижнем Тагиле детские сады возобновили работу после «коронавирусных» каникул

Сегодня, 15:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле начали работу муниципальные дошкольные образовательные учреждения после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.

В условиях пандемии детские сады будут работать с 50% наполняемостью и соблюдением мер безопасности по недопущению распространения инфекции.

По информации начальника управления образования Татьяны Удинцевой, чтобы ребенок мог посещать детский сад, его родители или законные представители должны направить на электронную почту учреждения, которое посещает ребенок, заявление, а также справку с места работы.

Если ребенок посещал дежурные группы в детском саду, то таких справок не требуется, рассказала Татьяна Удинцева.

Отмечается, что с сегодняшнего дня к работе приступили 456 групп в 115 детских садах.

Татьяна Удинцева добавила, что наполняемость групп будет регулироваться по мере того, как будут поступать заявки от родителей. Для безопасности детей выполняются все санитарно-эпидемиологические требования — проводится дважды в день термометрия сотрудников и воспитанников, гигиеническая обработка рук с использованием антисептиков, ежедневная влажная уборка помещений, регулярное обеззараживание воздуха, а также проветривание.

Напомним, с 10 августа также начинают работу библиотеки, музеи и театры в Нижнем Тагиле.

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