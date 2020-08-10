В Нижнем Тагиле детские сады возобновили работу после «коронавирусных» каникул

Татьяна Удинцева добавила, что наполняемость групп будет регулироваться по мере того, как будут поступать заявки от родителей. Для безопасности детей выполняются все санитарно-эпидемиологические требования — проводится дважды в день термометрия сотрудников и воспитанников, гигиеническая обработка рук с использованием антисептиков, ежедневная влажная уборка помещений, регулярное обеззараживание воздуха, а также проветривание.