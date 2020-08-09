В Свердловской области за сутки подтверждено еще 184 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки подтверждено еще 184 случая коронавируса

Сегодня, 12:37Здоровье и экологияpixabay.com
В Свердловской области за минувшие сутки было подтверждено еще 184 случая заболевания коронавирусом. В общей сложности за время пандемии заразились в регионе 22 267 человек, сообщает оперативный штаб региона.

Кроме того, подтверждено еще пять новых летальных случаев. В общей сложности количество скончавшихся достигло 327 человек.

Еще 82 пациента были выписаны из больниц по выздоровлению. Всего от инфекции вылечились 18 840 человек.

По последним данным состояние 118 человек расценивается как тяжелое, из них 111 находятся в реанимации, в том числе 60 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки было подтверждено 51899 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 887 536 случаев. Из больниц по выздоровлению выписаны 3215 человек, а всего от инфекции вылечились 693 422 человека. За сутки также подтверждено 77 летальных случаев. В общей сложности инфекция унесла жизни 14 931 россиянина.

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