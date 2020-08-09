В Свердловской области за сутки подтверждено еще 184 случая коронавируса

В России за сутки было подтверждено 51899 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 887 536 случаев. Из больниц по выздоровлению выписаны 3215 человек, а всего от инфекции вылечились 693 422 человека. За сутки также подтверждено 77 летальных случаев. В общей сложности инфекция унесла жизни 14 931 россиянина.