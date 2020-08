Ходила в магазин болея COVID-19: В Екатеринбурге суд отправил женщину в больницу

Жительница Екатеринбурга, с положительным результатом теста на коронавирус, нарушила самоизоляцию сходив в магазин. Суд назначил ей лечение принудительно, пишет E1.

Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга вынес решение назначить принудительное лечение и выписать штраф женщине, нарушившей режим самоизоляции. У женщины уже был взят анализ на наличие коронавирусной инфекции, он дал положительный результат. Екатеринбурженку посадили на самоизоляцию у себя дома. Через какое-то время, врачи пришли брать повторный анализ, но больной дома не оказалось. Как выяснилось женщина решила сходить в магазин. Врачи предложили женщине проехать с ними в больницу на лечение, но женщина отказалась. Вчера женщину принудительно увезли на лечение в больницу на машине скорой помощи. Кроме того, женщина заплатит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

