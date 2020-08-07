Павел Креков: «У жителей Свердловской области формируется иммутитет к COVID-19»
Сегодня, 18:02Здоровье и экологияФото: 1MiMediainvest.ru
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Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков считает, что у жителей региона появляются антитела к новой инфекции, об этом он сообщил в ходе онлайн брифинга.
Об этом можно будет с уверенностью заявить после проведения соответствующих исследований. Количество людей с антителами к инфекции постоянно растёт. Это говорит уже о какой-то тенденции появления иммунитета у общества,высказал своё мнение Павел Креков.
Конкретной статистики по имеющим антитела к инфекции вице-губернатор не озвучил.
Недавно в Нижнем Тагиле 468 добровольцев прошли тест на антитела к новой инфекции. В данный момент в области зафиксировано почти 22000 заболевших. 180 человек заболели за последний сутки. В Нижнем Тагиле за всё время зафиксировано 1203 случая выявления инфекции.
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