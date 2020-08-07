Павел Креков: «У жителей Свердловской области формируется иммутитет к COVID-19»

Об этом можно будет с уверенностью заявить после проведения соответствующих исследований. Количество людей с антителами к инфекции постоянно растёт. Это говорит уже о какой-то тенденции появления иммунитета у общества,высказал своё мнение Павел Креков.

Конкретной статистики по имеющим антитела к инфекции вице-губернатор не озвучил.