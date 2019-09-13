Мэрия Екатеринбурга потребовала снести недостроенную башню «Свердловск» целиком
Сегодня, 19:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Администрация Екатеринбурга изменила требования по сносу недостроенной части ТЦ «Свердловск», пишет znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Заседание по делу о недостроенном ТЦ прошло сегодня в Арбитражном суде. Ранее мэрия требовала снести с 8 по 36 этаж здания. Теперь требования администрации изменились. Представитель властей заявил о необходимости сноса с 1 по 36 этаж.
Администрация города планирует снести часть здания по оси, чтобы оно не коснулось действующей части с 1 по 7 этаж. Однако как это сделать городские власти пока не знают.
Напомним, что власти уральской столицы подали в суд на застройщиков с требованием снести высотную часть ТЦ, поскольку она была построена незаконно.
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