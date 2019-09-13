Мэрия Екатеринбурга потребовала снести недостроенную башню «Свердловск» целиком

Заседание по делу о недостроенном ТЦ прошло сегодня в Арбитражном суде. Ранее мэрия требовала снести с 8 по 36 этаж здания. Теперь требования администрации изменились. Представитель властей заявил о необходимости сноса с 1 по 36 этаж.

Администрация города планирует снести часть здания по оси, чтобы оно не коснулось действующей части с 1 по 7 этаж. Однако как это сделать городские власти пока не знают.