«Проект»: Дмитрий Медведев гонит самогон

В распоряжении издания оказались фотографии бутылки самогона якобы произведенного «цехом» Медведева. Фото бутылки было сделано на дегустации. На таре написано «Самогон» и изображен медведь.

Сообщается, что Медведев дарит самогон лидерам иностранных государств и членам правительства. Производство расположено в усадьбе «Миловка». На территории усадьбы заметны несколько ангаров, в которых может находиться производство. Официальных данных о нахождении на территории производства алкоголя нет.