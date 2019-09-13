«Проект»: Дмитрий Медведев гонит самогон

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Председатель российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается изготовлением самогона, сообщает издание «Проект» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В распоряжении издания оказались фотографии бутылки самогона якобы произведенного «цехом» Медведева. Фото бутылки было сделано на дегустации. На таре написано «Самогон» и изображен медведь.
Сообщается, что Медведев дарит самогон лидерам иностранных государств и членам правительства. Производство расположено в усадьбе «Миловка». На территории усадьбы заметны несколько ангаров, в которых может находиться производство. Официальных данных о нахождении на территории производства алкоголя нет.
Смотрите, обычный подарочный набор это: самогон всем нашим иностранным гостям, высококлассное Тосканское вино с известных виноградников всем коллегам,сказал пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
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