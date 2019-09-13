В мэрии Нижнего Тагила рассказали о всплеске жалоб на плохое содержание дворов
Сегодня, 09:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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За последнюю неделю в Нижнем Тагиле увеличилось число жалоб на плохое содержание внутриквартальных территорий, об этом на аппаратном совещании 13 сентября сообщил глава города Владислав Пинаев.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мэр призвал содержать дворовые территории в чистоте.
Кроме того, на аппаратном совещании сообщили, что в тагильских дворах появятся дополнительные площадки для сбора мусора.
Объявлен конкурс на закупку 220 контейнеров для мусорных площадок, до 20 сентября — конкурс на монтаж новых площадок,сообщил начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев.
Напомним, в Нижнем Тагиле на завершающей стадии находится реконструкция дворов в Ленинском районе.
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