В мэрии Нижнего Тагила рассказали о всплеске жалоб на плохое содержание дворов

Мэр призвал содержать дворовые территории в чистоте.

Кроме того, на аппаратном совещании сообщили, что в тагильских дворах появятся дополнительные площадки для сбора мусора.

Объявлен конкурс на закупку 220 контейнеров для мусорных площадок, до 20 сентября — конкурс на монтаж новых площадок,сообщил начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев.