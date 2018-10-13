Подрядчик из Нижнего Тагила начал строительство школы в Баранчинском

Новая школа будет построена на ул. Красноармейской. Необходимость в новом образовательном учреждении в Баранчинском возникла в результате сноса школы №21 в 2009 году. Сейчас в поселке работает одна школа, в которой учатся 1000 детей.

Проектная документация разрабатывалась на протяжении нескольких лет, и весной 2018 года был определен подрядчик, который займется строительством.

Подрядная организация из Нижнего Тагила приступила к работам в начале октября. Подрядчик провел расчистку строительной площадки и кронирование деревьев. Рабочие приступили к первым шагам по монтажу фундаментных частей.