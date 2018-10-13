Подрядчик из Нижнего Тагила начал строительство школы в Баранчинском

В поселке Баранчинском, расположенном в Кушвинском городском округе, начались работы по строительству новой школы.
Новая школа будет построена на ул. Красноармейской. Необходимость в новом образовательном учреждении в Баранчинском возникла в результате сноса школы №21 в 2009 году. Сейчас в поселке работает одна школа, в которой учатся 1000 детей.
Проектная документация разрабатывалась на протяжении нескольких лет, и весной 2018 года был определен подрядчик, который займется строительством.
Подрядная организация из Нижнего Тагила приступила к работам в начале октября. Подрядчик провел расчистку строительной площадки и кронирование деревьев. Рабочие приступили к первым шагам по монтажу фундаментных частей.
На строительство будут выделены 200 млн рублей. В новой школе смогут учиться 350 учеников, площадь постройки составит 3000 кв. метров. Согласно проекту школа сможет принять учеников в конце 2019 года, сообщает «Кушва онлайн».