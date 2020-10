Полугодовалая девочка из Карпинска, которую мать с рождения держала в шкафу, идет на поправку и начала набирать вес. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Представитель Минздрава пишет, что она переведена из реанимации в гастроэнтерологическое отделение. Состояние девочки стабильное, она усваивает питание и начала прибавлять в весе. Напомним, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный это контроль дело. Мать ребенка будет направлена на психолого-психиатрическую экспертизу. Также рассматривается вопрос о переквалификации дела на «Покушение на убийство малолетнего ребёнка». Глава СК РФ Бастрыкин взял под личный контроль дело о девочке из шкафа

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter