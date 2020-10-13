В Нижнем Тагиле начались замеры накапливаемых ТКО

В Нижнем Тагиле начались замеры накапливаемых ТКО

Сегодня, 15:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле начались замеры объема и массы накапливаемых твердых коммунальных отходов, сообщает администрация города.

Для проведения замеров создана специальная комиссия, в ее состав входят около 20 человек — представители администрации, гордумы, регионального оператора по обращению с ТКО, управляющих организаций и общественных экологических объединений. В соответствии с требованиями РЭК, будет исследовано более 120 мест сбора ТКО во всех районах города.

По словам заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, на этой неделе начали работу в Дзержинском районе. Замеры по объекту каждой категории будут проводиться в течение года.

При осуществлении сезонных замеров ТКО применяются методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 28.07.2016 № 524/пр.

Специалисты выезжают на площадки, измеряют объем ТКО. Сначала отходы взвешивают в контейнере, потом загружают в мусоровоз, а после этого определяют массу пустого контейнера. На каждом этапе члены комиссии фиксируют результат и подписывают ведомость определения нормативов накопления ТКО.

Для обеспечения точности измерений будет использовано сертифицированное оборудование — мерная линейка и средства измерения массы, которые отвечают требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений.

В Свердловской области такие исследования проходят в 14 муниципальных образованиях. Полученные данные будут направлены в РЭК, они станут основанием для расчета нормативов накопления отходов, а также тарифов по услуге «Обращение с ТКО» в регионе.

Напомним, в мэрии Нижнего Тагила сообщили, что физический износ теплосетей составляет 54%, а на некоторых участках этот показатель достигает 75%.

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