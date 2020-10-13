В Нижнем Тагиле начались замеры накапливаемых ТКО

Для проведения замеров создана специальная комиссия, в ее состав входят около 20 человек — представители администрации, гордумы, регионального оператора по обращению с ТКО, управляющих организаций и общественных экологических объединений. В соответствии с требованиями РЭК, будет исследовано более 120 мест сбора ТКО во всех районах города.