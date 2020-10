С января по август 2020 года рост естественной убыли населения составил более 60%, а именно 11 852 человека, сообщает Свердловскстат.

За аналогичный период 2019 года она составила 7 290 свердловчан. За восемь месяцев в регионе родились 29 196 детей, это почти на 2,5 тысячи меньше, чем за тот же период прошлого года. Напомним, за все время пандемии в Свердловской области от коронавируса умерли 655 человек. Заболеваемость в регионе два дня составляет более 200 случаев. В Свердловской области снова подтверждено более двух сотен случаев COVID-19 за сутки

