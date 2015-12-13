Чиновникам Администрации Екатеринбурга угрожали взрывами и массовым расстрелом
13 декабря 2015, 13:00ОбществоПавел Щербина
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Накануне различным ведомствам Екатеринбурга поступила рассылка. В письмах, поступивших на электронную почту, неизвестный писал, что ему стало известно о том, что в здании Администрации Екатеринбурга планируются взрывы и массовый расстрел работников.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Сообщение поступило ночью. Силовые службы города незамедлительно отправились проверять все объекты, по которым, предположительно, собирался нанести удар террорист.
Взрывных устройств обнаружено не было. Нападение не состоялось. Сейчас ФСБ устанавливает личность человека, разославшего сообщение.
Был ли это шутник, которых стало особенно много в последнее время, или человеком двигали другие мотивы, об этом TagilCity.ru расскажет позднее.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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