Чиновникам Администрации Екатеринбурга угрожали взрывами и массовым расстрелом

Взрывных устройств обнаружено не было. Нападение не состоялось. Сейчас ФСБ устанавливает личность человека, разославшего сообщение.

Был ли это шутник, которых стало особенно много в последнее время, или человеком двигали другие мотивы, об этом TagilCity.ru расскажет позднее.