В Следственном комитете России не стали возбуждать уголовное дело из-за нападения на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре.

По словам ее адвоката, Сергея Бадамшина, продолжается доследственная проверка, а само постановление обжаловано и отменено, сообщает ТАСС. Напомним, Собчак обратилась в СК России с требованием расследовать факт нападения на съемочную группу в июле 2020 года. В июне она снимала фильм о Среднеуральском женском монастыре, при этом на группу совершили нападение. Оператору сломали руку и отняли у него камеру. Собчак избили «православные ваххабиты» во время съемок фильма о схиигумене Сергие

