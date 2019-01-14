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Экс-биатлонист поддержал гонщика: Шипулин ждёт Карякина из Перу с чемпионским кубком
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-биатлонист поддержал гонщика: Шипулин ждёт Карякина из Перу с чемпионским кубком

Сегодня, 08:00ОбществоФото: Инстаграмм-аккаунт Антона Шипулина/ instagram.com/anton_shipulin
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