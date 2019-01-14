Экс-биатлонист поддержал гонщика: Шипулин ждёт Карякина из Перу с чемпионским кубком

Нашу страну представляют несколько экипажей и, в том числе, наш земляк и мой хороший друг Сергей Карякин, который выступает под 344 номером вместе со своим штурманом Антоном Власюком в категории мотовездеходов — SxS. Сейчас середина дистанции, и Сергей сражается за победу. В данный момент он идет на лидирующих позициях, но впереди еще несколько сложнейших этапов. Борьба просто запредельная — тройка лидеров идет очень плотно по меркам ралли-рейдов. Давайте вместе его поддержим. Серега, ждём тебя с чемпионским Кубком в Екатеринбурге,написал Шипулин в своём посте.