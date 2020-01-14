Тагильские казаки отвергли обвинение в попытке сдать в аренду муниципальные объекты
Мэрия Нижнего Тагила провела проверку после сообщения АН «Между строк», что местное казаческое объединение попыталось сдать в аренду муниципальные помещения, которые им выделили для детского патриотического клуба. Чиновники не нашли нарушений, а казаки назвали заявления журналистов недостоверными.
Напомним, журналисты опубликовали видео, где под видом потенциальных закачиков пытаются арендовать объект у риэлтора и представителя казачьего хутора «Нижнетагильский» Александра Прушинска, и тот заявляет, что здание находится в собственности администрации города и договор аренды нельзя «светить». Кроме того, информация с предложением о сдаче объекта была размещена на сайте «Авито"(по данным СМИ, она уже удалена).
После публикации пресс-служба мэрии сообщила, что для дачи пояснений по данному факту был вызван руководитель НКО Сергей Мошин (он также является членом Общественной палаты при администрации города), который заявил, что информация, размещённая АН «Между строк», не соответствует действительности, сообщает издание.
В то же время чиновники подтвердили, что сделка об аренде, которая обсуждалась на видео, была бы незаконной.
Согласно условиям договора и в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил, при наличии соответствующего согласия в форме постановления администрации города ссудополучатель вправе, с соблюдением требований законодательства о защите конкуренции, передавать полученное имущество в безвозмездное пользование третьим лицам, а не в аренду,цитирует ответ мэрии АН «Между строк».
Помещений общей площадью 550 квадратных метров на улице Верхняя Черепанова выделил для создания детского военно-патриотического клуба и казацкого штаба по охране общественного порядка в апреле 2016 года бывший мэр Сергей Носов.