Тагильские казаки отвергли обвинение в попытке сдать в аренду муниципальные объекты

Напомним, журналисты опубликовали видео, где под видом потенциальных закачиков пытаются арендовать объект у риэлтора и представителя казачьего хутора «Нижнетагильский» Александра Прушинска, и тот заявляет, что здание находится в собственности администрации города и договор аренды нельзя «светить». Кроме того, информация с предложением о сдаче объекта была размещена на сайте «Авито"(по данным СМИ, она уже удалена).

После публикации пресс-служба мэрии сообщила, что для дачи пояснений по данному факту был вызван руководитель НКО Сергей Мошин (он также является членом Общественной палаты при администрации города), который заявил, что информация, размещённая АН «Между строк», не соответствует действительности, сообщает издание.

В то же время чиновники подтвердили, что сделка об аренде, которая обсуждалась на видео, была бы незаконной.

Согласно условиям договора и в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил, при наличии соответствующего согласия в форме постановления администрации города ссудополучатель вправе, с соблюдением требований законодательства о защите конкуренции, передавать полученное имущество в безвозмездное пользование третьим лицам, а не в аренду,цитирует ответ мэрии АН «Между строк».