Три уральских телеканала объединяются в совместный холдинг

Три уральских телеканала объединяются в совместный холдинг

Сегодня, 15:54ОбществоPhoto: pixabay.com
Телеканалы ОТВ, «4 канал» и «Студии 41» начали процедуру оптимизации работы: компании обретут единое руководство, но останутся независимыми.

Власти Свердловской области считают, что это необходимо для улучшения организационной деятельности и позволит сохранить состав творческих коллективов, сообщает департамент информационной политики региона.

Единое управление является «требованием времени», по мнению вице-губернатора Сергея Бидонько.

Антон Стуликов, работавший генеральным директором «Областного телевидения», перейдет на должность советника губернатора Евгения Куйвашева.

Руководить телехолдингом будет директор «4 канала» и «Студии 41» Элеонора Расулова. Весной 2020 года Расулова рассказывала в интервью «ФедералПресс» о снижении рекламной прибыли телеканалов на фоне коронавируса.

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