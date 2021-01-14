Три уральских телеканала объединяются в совместный холдинг

Власти Свердловской области считают, что это необходимо для улучшения организационной деятельности и позволит сохранить состав творческих коллективов, сообщает департамент информационной политики региона.
Единое управление является «требованием времени», по мнению вице-губернатора Сергея Бидонько.
Антон Стуликов, работавший генеральным директором «Областного телевидения», перейдет на должность советника губернатора Евгения Куйвашева.
Руководить телехолдингом будет директор «4 канала» и «Студии 41» Элеонора Расулова. Весной 2020 года Расулова рассказывала в интервью «ФедералПресс» о снижении рекламной прибыли телеканалов на фоне коронавируса.