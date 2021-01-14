Уральские музыканты записали песни на стихи Мандельштама

Уральские музыканты записали песни на стихи Мандельштама

Сегодня, 13:25ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Коллективы из Екатеринбурга «Курара» и «Сансара» записали песни на стихи Мандельштама и попали в звездный альбом «Сохрани мою речь навсегда».

Свердловские музыканты оказались наряду с известными российскими исполнителями. Среди участников альбома «Сохрани мою речь навсегда» такие исполнители как Илья Лагутенко, Noize MC, Леонид Агутин, Oxxxymiron, группы Shortparis, Tequilajazzz, IOWA и другие.

Альбом приурочен к 130-летнему юбилею со дня рождения русского поэта Осипа Мандельштама. Инициатива по созданию проекта принадлежит режиссеру Роману Либерову, который снял картину про известного русского поэта.

В альбом вошло 21 произведение. Артисты планируют выпускать по одному клипу каждый день на вошедшие композиции.

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