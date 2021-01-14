Уральские музыканты записали песни на стихи Мандельштама

Свердловские музыканты оказались наряду с известными российскими исполнителями. Среди участников альбома «Сохрани мою речь навсегда» такие исполнители как Илья Лагутенко, Noize MC, Леонид Агутин, Oxxxymiron, группы Shortparis, Tequilajazzz, IOWA и другие.
Альбом приурочен к 130-летнему юбилею со дня рождения русского поэта Осипа Мандельштама. Инициатива по созданию проекта принадлежит режиссеру Роману Либерову, который снял картину про известного русского поэта.
В альбом вошло 21 произведение. Артисты планируют выпускать по одному клипу каждый день на вошедшие композиции.