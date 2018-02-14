Закладчики оторвали электрощиток в подъезде дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

10 февраля в 21:54 трое неизвестных наркоманов вырвали электрощиток на пятом этаже на улице Матросова, 1А. На замечания ответили грубо поделился в сети житель дома.

По мнению жильцов, электрощиток был сломан при попытке неизвестными найти «закладку». Один из жителей дома сообщает, что их появление наблюдают не в первый раз.

Как они сказали при своем бегстве - искали заклад, и это не в первый раз. Часто шастают возле дома. Если раньше они только у дома лазили, то сейчас в наглую в подъезд лезут рассказал очевидец происшествия.

Тагильчане активно делились случаями из их практики в комментариях к сообщению в сети.

Нам так дверь расковыривали. Вызвали полицию, ехали они 45 минут. Но приехали и их забрали пишет жительница Нижнего Тагила.

У родителей дом в другом регионе. Стоит прямо у дороги. Начали замечать, что каждый вечер едет машина, чуть притормаживает, что-то выкидывают из нее. Чуть позже едет вторая, из нее выходят, что-то в траве находят и уезжают. Это порядком надоело, позвали участкового. Он пару дней подежурил на этом месте и все прекратилось поделилась тагильчанка Яна.

С подобными актами вандализма столкнулись и жители дома на Металлургов, 72. В доказательство к высказыванию житель Тагилстроя предоставил фото подъезда со следами пребывания наркозависимых граждан.

У нас такая же проблема. Задолбали уже, уроды написал в комментариях к фото житель дома на Металлургов.

Фото: ЧСНТ, 11 февраля, 2018 г.

По словам жильца дома №1А на улице Матросова, соседи вызвали полицию.

Приехала Росгвардия, посмотрели и уехали сообщил Александр.

Жители Нижнего Тагила выражают недовольство по поводу порчи имущества собственников жилья.

Раньше они во дворах копошились, тоже малоприятно было. А сейчас обнаглели, уже и в подъездах прячут, при этом ремонт после них делать нужно поделился житель Нижнего Тагила.

В УВД Нижнего Тагила поясняют, что в случае обнаружения гражданами подозрительных лиц в подъездах домов и на придомовых территориях необходимо сообщать по номеру «02».