Два старинных дома снесены в Екатеринбурге

Один старинный дом снесен в Екатеринбурге в районе гостиницы «Исеть». Второй старинный особняк располагался на углу ул. Декабристов и ул. Степана Разина. Историческая усадьба существовала более 200 лет.

Правозащитники не раз вступались за дома и пытались отстоять их, но было принято решение о сносе. Усадьбу Расова-Гуняева-Сушкова пытались даже поставить на охрану.

Перед сносом активистам удалось забрать несколько артефактов. В частности, наличники, оконные рамы, облицовки, ворота и несколько столбов. Все части здания будут направлены в музей.

Еще одну старинную усадьбу в Екатеринбурге активисты хотят целиком переместить в музей в Верхней-Синячихе. Об этом уже достигнуты договоренности со строительной компанией, пишет Е1.