Крымский военный прокурор предложил блокировать негативные новости о России
Любые сообщения с критикой России иностранными политиками, в особенности президентом Трампом, должны быть отнесены к угрозам конституционной безопасности РФ. С таким предложением выступил представитель военной прокуратуры Крыма.
Под запрет должна попадать любая информация, дискредитирующая Россию и её политику, как внутри государства, так и за её пределами. В частности запрет необходимо распространить на сведения о том, что Россия нарушает требования международного законодательства.
Данного рода информация содержит положения, которые негативно сказываются на непосредственно конституционной безопасности. И такая информация должна быть запрещенной,заявил представитель военной прокуратуры Крыма.
Предложения прозвучали на заседании Киевского районного суда в Симферополе, где прокуратура предъявила иск к Роскомнадзору о запрете ряда публикации в СМИ, касаемо западных оценок внешнеполитического курса России. Специалисты отметили, что если подобной инициативе дадут «зелёный» свет, то это приведёт к массовым нарушениям прав средств массовой информации, сообщают «Новые Известия».