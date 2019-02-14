Крымский военный прокурор предложил блокировать негативные новости о России

Под запрет должна попадать любая информация, дискредитирующая Россию и её политику, как внутри государства, так и за её пределами. В частности запрет необходимо распространить на сведения о том, что Россия нарушает требования международного законодательства.

Данного рода информация содержит положения, которые негативно сказываются на непосредственно конституционной безопасности. И такая информация должна быть запрещенной,заявил представитель военной прокуратуры Крыма.