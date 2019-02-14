Мэр, депутаты и бизнесмены: как нашли свою любовь известные деятели Нижнего Тагила?

Это реальные романтичные истории, которые пробудили в наших собеседниках самые светлые воспоминания. Редакция TagilCity.ru пообщалась с известными деятелями Нижнего Тагила, Свердловской области и выяснила, как каждый из них встретил своих супругов.

Вместе с детства и до внуков Директор языковой школы в Нижнем Тагиле Ирина Виноградова рассказала редакции, что знакома со своим супругом с самого детства. Однако первая встреча была для неё не особо приятной – симпатичный мальчишка стал кидаться в неё дождевыми червями.

Мы знакомы всю жизнь. Когда я в семь лет приехала по адресу, где я сейчас проживаю, он уже жил здесь в течение двух лет. Мы были совсем маленькими детьми – мне 7 лет, ему – 9. Знакомство произошло очень интересно, он мной, видимо, заинтересовался и стал бросать в меня червей, летом, после дождя. Я его из-за этого ненавидела очень долго, лет до 12. Хотя не скажу, что он был хулиганом, он был спортивный мальчишка, играл в настольный теннис, в футбол, был очень красив, мне это очень понравилось. И до сих пор у нас очень красивый дедушка, внуки его любят, с ним очень интересно. В 12 лет я училась в пятом классе, а он в седьмом, мы начали встречаться. Он был самый красивый парень у нас во дворе. Он был такой чернобровый, кудрявый, волосы по плечи в стиле Beetles, плечи широкие. Потом, как только мне исполнилось 18 лет, мы поженились. Сын родился, когда мне было 20 лет.

Встретили любовь в студенческие годы Владислав Пинаев женился на своей супруге, будучи на первом курсе теплоэнергетического факультета УПИ. О том, как это произошло, рассказал его отец – Юрий Пинаев.

Женился на первом курсе. Рассказал о своём решении сначала мне, потом мы уже Галину Петровну поставили перед фактом. Сначала повздыхали – всё-таки студенческие годы впереди, а потом решили, что нам будет спокойнее, ведь сын – в надёжных руках. Им тогда выделили комнату в общежитии, там столовались все Славины сокурсники – асбестовцы. Я каждую неделю им привозил картошку, варенье, самодельную тушёнку,поделился Юрий Пинаев с «Областной газетой».

Экс-депутат Госдумы, политик и экономист Алексей Багаряков честно признался редакции TagilCity.ru, что завоевал девушку, которая ждала другого молодого человека из армии. Случилось это в родном городе Алексея Багарякова – Невьянске, когда он был студентом.

Мы с моей женой Ириной – ровесники – учились в одной школе, в параллельных классах. Когда мы учились в школе, мы, конечно же, друг друга знали, но не были знакомы лично. У нас, скажем так, были разные социальные категории. Если у неё родители были руководителями – отец был начальник ведущего цеха, мама была главным бухгалтером большого завода, то мои родители были простыми рабочими, мама трудилась на Невьянском механическом заводе. Начали мы общаться, когда я уже учился в Невьянском механическом техникуме. Ирина, моя будущая жена, проводила своего молодого человека в армию, честно его ждала года полтора. Но в итоге не смогла устоять перед чарами земляка, который был душой компании, играл на гитаре, пел песни по вечерам, устраивал концерты под её окном. В итоге мы начали встречаться, в конечно итоге поженились. Теперь мы живём в городе-герое Москве, у нас большая семья, пятеро детей. Мы счастливы,рассказал Алексей Багаряков.

Любовная история нынешнего депутата Государственной думы Алексея Балыбердина также связана с армией и студенчеством. Оказывается, со своей будущей супругой уроженец Нижнего Тагила познакомился на проводинах своего друга на военную службу.

С супругой познакомился в 1997 году. Мы были на проводинах у друга, которого забирали в армию, мы с ним учились в машиностроительном техникуме. Моя будущая супруга была соседкой моего друга, жила в соседнем подъезде. Там мы с ней и познакомились. После знакомства мы потанцевали, обменялись телефонами, я набрался смелости, позвонил и пригласил её погулять. Вот такая короткая жизненная история,поделился Алексей Балыбердин с редакцией TagilCity.ru.

Любовь с первого взгляда и на всю жизнь Историю, от которой бегут мурашки, рассказал редакции TagilCity.ru тагильский бизнесмен Анатолий Толстов. Он поделился рассказом о любви с первого взгляда: только спустя годы он смог добиться любимой женщины – супруги Светланы.

На самом деле, моя история – любовь с первого взгляда – и на всю жизнь. Это был 1993 год, я заканчивал Уральский политехнический институт, учился на последних курсах. Однажды случайно, поднимаясь на третий этаж, лицом к лицу столкнулся со своей будущей женой Светланой, в которую влюбился с первого взгляда. Как только я поднял глаза, я понял, что влюбился, будто стрела сердце пронзила. Влюбился с первого взгляда, стал выяснять, кто такая, как зовут, на каком факультете и на каком курсе учится. Всё узнал, потом всё время рядом ходил, пытался на глаза попасться, даже перевёлся в другую группу, чтобы вместе учиться. А затем где-то через полгода я набрался смелости, пришёл к ней домой с букетом цветом, представился и сказал в лоб: «Я тебя люблю, выходи за меня замуж». Она посмеялась, приняла букет и попрощалась. Я помню, что это было безответно, к сожалению. Потом получилось так, что прошло какое-то время, у неё был молодой человек, она вышла замуж. Да и я тоже женился. А потом случайно, спустя три года, встретил её, и опять мои чувства к ней, какие раньше были, проснулись. Понял, что это моя судьба, и любовь на всю жизнь. Стал ухаживать. Жене признался, что не могу больше так, сказал, что люблю другую девушку. Мы с моей женой Светланой создали семью, первые года полтора ютились по съёмным квартирам с маленькой дочкой. Сейчас у нас трое детей своих, живём в любви и согласии. Любовь с первого взгляда – она есть!

Служебный роман в театре Не так давно творческая пара Игоря и Марианны Булыгиной сыграла серебряную свадьбу – 25 лет семейной жизни. Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра рассказал TagilCity.ru об истории их знакомства, произошедшей на работе.

Очень всё просто, на самом деле. Мы служили в одном театре, ежедневно виделись. Всё случилось само собой настолько быстро и легко. Теперь мы уже 25 лет вместе, справили серебряную свадьбу, растут две замечательные дочери. Скорее всего, банальная актёрская история. Где-то между репетициями и премьерами состоялось это большое сильное чувство.

Молодые семьи: счастливы и с детьми Директор АНО Центр развития молодёжных инициатив «Успех и разум» Сергей Партин после череды мистических совпадений, связанных с его будущей супругой Наталией, понял, что это всё не просто так.

Здесь все очень банально. Знакомились мы три раза и все они были на клубных мероприятиях под открытым небом. Клубная молодежная тусовка. Биты, танцы, веселье, страсть. Затем множество мистических совпадений и уже стало понятно, что мы нашлись у друг друга. Предложение я сделал на берегу Черного моря. Свадьба была без алкоголя, без мяса и рыбы. В общем, мы изменили друг друга очень глубоко. Сейчас у нас трое принцесс. Они удивительные. Мы продолжаем развиваться как эксперты, каждый в своем деле. Я в профориентации, она в женском здоровье, стараемся путешествовать по миру и России. Таков путь современной ячейки общества.

Молодой депутат Нижнетагильской городской думы Гаджи Абдулов впервые увидел свою будущую супругу в кафе Нижнего Тагила. Девушка настолько понравилась ему, что Гаджи узнал её номер, нашёл её и молодые люди продолжили общаться.

Мы познакомились в кафе шесть лет назад, Увиделись, потом я нашёл её номер телефона, поговорили. Потом продолжили общаться, поженились, родили сына. Мы уже официально в браке три года.

Предприниматель Василий Гришков познакомился со своей второй половиной только в интернете. И это несмотря на то, что у будущих супругов было очень много общих знакомых.

Мы с женой познакомились в интернете. Оказалось, что у нас много знакомых и даже все родственники знакомы, а мы каким-то образом жили в одном подъезде, но не знали друг друга. Потом встретились, сходили в ресторан. Живём уже восемь лет, уже родили трёх дочерей .