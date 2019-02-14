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Мэр, депутаты и бизнесмены: как нашли свою любовь известные деятели Нижнего Тагила?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр, депутаты и бизнесмены: как нашли свою любовь известные деятели Нижнего Тагила?

Сегодня, 15:45ОбществоЮлия СтепановаФото: Медиахолдинг 1Mi
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