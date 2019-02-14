«Творите, если есть желание»: в Нижнем Тагиле открылся фестиваль молодёжных культур

«Вверх по вертикали» - так называется фестиваль молодёжных культур, который открылся 14 февраля в Нижнем Тагиле. Открыла фестиваль выставка «Живопись молодых тагильских художников», которая представлена на одной из площадок музея изобразительных искусств Нижнего Тагила. Экспозиции расположены в трёх залах – в двух представлены конкурсные работы, в третьем помещении организаторы сделали импровизированную мастерскую художника.

Выставка стала победителем грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей». Открывали мероприятие главный специалист управления культуры Наталья Двойникова, заместитель директора музея по основной деятельности и развитию Надежда Гундырева и куратор фестиваля Елена Устинова.

Бывший преподаватель ХГФ НТГСПИ Лариса Грачикова пожелала молодым художникам удачи в их начинаниях.

Никакой критики, только поздравления. Потому что для начинающего художника очень важно увидеть себя в экспозиции музея. Каждый себя на этой выставке сам оценит. Если есть у вас тяга к творению, делайте это,сказала Грачикова.

Поздравила с дебютом участников выставки и член союза художников России Наталья Рудый.

На экспозиции представлены 56 работ самого разного жанра – от портрета до натюрморта. Посетители (как обычные люди, так и профессионалы) переходили от работы к работе и делились впечатлениями от произведений.

Самая интересная работа, на мой взгляд, это «Мёртвый художник» автора BLACK. В ней нет ничего лишнего, только пустота и чистота,поделился впечатлением с журналистом TagilCity.ru посетитель выставки Иван.

BLACK «Мёртвый художник» Фото: TagilCity.ru

Большой интерес у ценителей искусства вызвала серия работ «Опасно Опасно» Федотова Ильи.

Необычный подход у автора. Каждая из работ – «Огонь», «Копы», «Сталь и холод», «03» показывает действительно настоящую опасность – только, в профессиях,рассуждает одна из выпускниц факультета искусств НТГСПИ Светлана.

Федотов Илья «Опасно Опасно» Фото: TagilCity.ru

Её коллега по цеху Тропынина Карина выставляется как художник-любитель – девушка учится на педагога начальной школы и решила выставить работу в одной из техник, которой будет обучать детей.

Это техника рисования кусочками линолеума. Все линии чёткие и ровные, в моём городе мечты,рассказала журналисту TagilCity.ru Карина.

Тропынина Карина «Город» Фото: TagilCity.ru