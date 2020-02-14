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#300лет
Трое участников ВОВ получили юбилейные награды от мэрии Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Трое участников ВОВ получили юбилейные награды от мэрии Нижнего Тагила

Сегодня, 16:16ОбществоФото: TagilCity.ru
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