Трое участников ВОВ получили юбилейные награды от мэрии Нижнего Тагила

Александр Федин родился в 1926 году. На фронт был призван в 17 лет в 1943 году. В 1945 году получил медаль «За отвагу» за то, что в одиночку пробрался к огневой позиции немцев и бросил им в окно гранату. Четверо были мертвы, ещё троих он взял в плен. Благодаря этому его подразделение могло безопасно пройти дальше.

Разрешите вручить вам награду от имени Президента РФ. Желаю вам всего наилучшего, а главное — здоровья, поздравил ветерана Владислав Пинаев.

Владислав Пинаев поздравляет Александра Федина Фото: tagilcity.ru

После того, как мэр вручил ветерану медаль, Александр Федин поблагодарил его фразой: «Служу России».

Александр Федин и Владислав Пинаев Фото: tagilcity.ru

Александр Федин показал мэру и журналистам свои памятные альбомы и коллекции.

Вот, что я пережил,говорит Александр Федин.

В январе в администрации Нижнего Тагила подготовили списки ветеранов, которым планируется вручить медали. В середине текущего месяца туда входил 2441 человек. Глава города Владислав Пинаев отметил, что, к сожалению, данные приходится регулярно обновлять, поскольку только с ноября 2019 года не стало 115 местных ветеранов.

Напомним, 19 января в первом чтении в Госдуме единогласно принят законопроект «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Нижний Тагил является одним из претендентов на получение этого звания.