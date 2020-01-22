В Нижнем Тагиле ветераны получат медали к юбилею Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил старт торжественных мероприятий, посвященных юбилею Победы и Году памяти и славы, и вручил первые медали ветеранам. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал награды и поздравления ветеранам из Екатеринбурга.

В Нижнем Тагиле готовы списки ветеранов, которым планируется вручить медали. В середине текущего месяца туда входил 2441 человек. Глава города Владислав Пинаев отметил, что, к сожалению, данные приходится регулярно обновлять, поскольку только с ноября 2019 года не стало 115 местных ветеранов; церемония награждения начнется сразу, как медали появятся в городе.

Владислав Пинаев рассчитывает провести первое награждение, нанеся визит ветеранам перед Днем защитника Отечества. Продолжат вручение представители администраций, муниципальных управлений, промышленных предприятий и общественных организаций.