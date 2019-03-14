Новый директор «Тагил-ТВ» пообещала сделать телеканал более позитивным

Отчитываться перед главными распределителями бюджетных средств обе женщины-руководители были вынуждены впервые. От администрации города муниципальные СМИ в гордуме раньше всегда защищал руководитель аппарата Андрей Ленда, которого недавно лишили и контроля над медиа, и поста представителя мэра в местном парламенте. Людмила Варакина официально работает в должности директора «Тагил-ТВ» всего третий день.

Алла Жернакова сразу рассказала депутатам, что телеканал все еще находится в непростом финансовом положении, хотя гордума недавно и выделяла ему дополнительные средства.

На 2019 год выделена субсидия для выполнения муниципального задания в размере 9 млн 360 тысяч рублей. Сумма дохода по плану - 6 млн 400 тысяч. При этом у предприятия имеется кредиторская задолженность в сумме 2 млн 215 тысяч, из которых 1 млн 150 тысяч по итогам проверки Счетной палаты, а остальные - задолженность перед поставщиками контента с 2013 года. Предыдущим руководством компании не были предприняты действия по погашению. Поэтому одна из задач нового руководства - это увеличение дохода. Вторая задача - как телевидение будет работать при переходе на цифровое вещание для сохранения и увеличения аудитории. Мы ждем от нового руководителя более эффективной работы,доложила депутатам Алла Жернакова.

Пресс-секретарь мэрии при этом отметила, что сильное изменение сетки вещания телеканала не планируется, большинство проектов сохранятся. Добавятся программы к 300-летию Нижнего Тагила, также стоит задача выпускать больше контента в прямом эфире.

По словам Людмилы Варакиной, зрителям «Тагил-ТВ» не хватало при старом руководстве позитива, и она ставит перед собой именно такую задачу.

Я надеюсь, что смогу оправдать высокое доверие главы городы, смогу сделать для наших тагильчан информационную картину дня более позитивной. Необходимо показывать не только проблемы, но и их решения. Потому что грязь и плохое зрители видят каждый день, они уже наелись негатива,заявила новый руководитель телеканала.

Кто займется позитивной редакционной политикой, Людмила Варакина не назвала, отметив, что сейчас на пост главреда есть несколько кандидатов.

Сейчас мы занимаемся внутренним аудитом: и финансовым, и техническим. У нас есть несколько вакантных мест. В первую очередь - это главный редактор. Сейчас ведем переговоры, рассматриваем, в том числе, кандидатуры с большим опытом. Пока кандидатуру не нашли,сказала Варакина.