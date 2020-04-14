«Не наказать, а предупредить»: Креков заявил о возможном введении пропусков на Урале
Сегодня, 20:03ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти Свердловской области задумались над тем, чтобы ввести в регионе систему электронных пропусков. Об этом заявил замгубернатора Павел Креков, пишет justmedia.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Крекова вопрос о внедрении электронной системы для контроля за соблюдением режима самоизоляции прорабатывается.
Наша задача не наказать, а предупредить, сказал Креков.
Как пояснил замгубернатора, пока этот вопрос рассматривают в теории, но нужно быть готовыми к любому развитию ситуации.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей