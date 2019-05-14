Детский омбудсмен призвал увести детей с митинга в Екатеринбурге

По мнению детского омбудсмена вовлечение ребёнка в протесты является преступлением. Подобные акции, считает Мороков, небезопасны для детей и приучают их к тому, что все проблемы возможно решить только силовым методом. Также, подобными действиями взрослые закладывают ребёнку ненормальную модель поведения на долгие годы.

У ребёнка создаётся ощущение, что исключается возможность компромиссов, переговоров и толерантного отношения к жизни,отметил чиновник.

Игорь Мороков также обратился к правоохранительным органам и призвал их уделять повышенное внимание безопасности несовершеннолетних детей, которые принимают участие в протестных акциях.

Напомним, в Екатеринбурге проходит вторая по счёту акция протеста против строительства храма Святой Екатерины. Пикетирование места стройки началось 13 мая, сейчас на месте событий начались первые задержания. Активисты несколько раз сносили забор, ограждающий сквер у Театра драмы и начали бросать в полицию куриные яйца, сопровождая свои действия политическими лозунгами.