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Мерзлякова не позвала депутатов на обсуждение по Храму-на-Драме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мерзлякова не позвала депутатов на обсуждение по Храму-на-Драме

14 мая, 14:59ОбществоФото: Страница Татьяны Мерзляковой в соцсети
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