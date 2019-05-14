Мерзлякова не позвала депутатов на обсуждение по Храму-на-Драме

Список кандидатов в сети опубликовала Анна Балтина, активистка и защитница скверов и парков Екатеринбурга. Девушка пояснила, что она придет со своими товарищами, отдельно отметив, что время для встречи выбрано не очень удобное, так как многие горожане в это время еще на работе.

Список кандидатов «от народа» предоставила омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В беседе с корреспондентами Ура.ру она отметила, что согласовала список и отправила на утверждение губернатору. Особо омбудсмен подчеркнула, что от себя она предоставила кандидатов-правозащитников, а не представителей СМИ и депутатов.

Там есть политическая составляющая — те, кто кричал, кого надо отправить в отставку, не имеют никакого отношения к храму,сказала корреспондентам Ура.ру Мерзлякова.

Напомним, что встреча активистов и властей состоится в 16.00 в резиденции губернатора.