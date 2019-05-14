Мерзлякова не позвала депутатов на обсуждение по Храму-на-Драме
В интернете появился список противников и сторонников строительства Храма-на-Драме в Екатеринбурге, которые придут на встречу к губернатору для обсуждения вопроса о возведении объекта, пишет Ура.ру.
Список кандидатов в сети опубликовала Анна Балтина, активистка и защитница скверов и парков Екатеринбурга. Девушка пояснила, что она придет со своими товарищами, отдельно отметив, что время для встречи выбрано не очень удобное, так как многие горожане в это время еще на работе.
Список кандидатов «от народа» предоставила омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В беседе с корреспондентами Ура.ру она отметила, что согласовала список и отправила на утверждение губернатору. Особо омбудсмен подчеркнула, что от себя она предоставила кандидатов-правозащитников, а не представителей СМИ и депутатов.
Там есть политическая составляющая — те, кто кричал, кого надо отправить в отставку, не имеют никакого отношения к храму,сказала корреспондентам Ура.ру Мерзлякова.
Напомним, что встреча активистов и властей состоится в 16.00 в резиденции губернатора.
Скандал вокруг Храма-на-Драме с новой силой разгорелся 13 мая, когда рано утром горожане увидели, что сквер у Театра драмы обнесли забором и выставили вокруг посты силовиков. Поздним вечером у парка прошел пикет, который перерос в потасовку, потребовавшую вмешательства Росгвардии. Днем 14 мая относительно конфликта высказались представители церкви и властей, призвав горожан к диалогу, при этом отмечая, что вопрос строительства храма уже согласован.