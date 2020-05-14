В Нижнем Тагиле найдена женщина, приехавшая в гости к брату
Сегодня, 11:25ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле найдена пропавшая 35-летняя Татьяна Хамидуллина, которая приехала погостить к брату, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
О том, что женщина нашлась сообщили ее родственники.
Во время беседы с полицейскими она рассказала, что была у подруги, с которой познакомилась недавно. Все это время она находилась у нее дома в районе Выи.
Напомним, Татьяна Хамидуллина пропала 11 мая. Она ушла из дома на улице Космонавтом без телефона и документов. Две недели назад она приехала в Нижний Тагил в гости к брату.
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