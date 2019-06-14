В Екатеринбурге назначен первый заместитель начальника таможни
Сегодня, 21:45ОбществоФото: utu.customs.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В таможне Екатеринбурга произошли кадровые назначения. Полковник таможенной службы Сергей Баландин назначен заместитель начальника, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
Новый замначальника ранее возглавлял Магнитогорский железнодорожный таможенный пост, в Челябинской области Сергей Баландин работал с 2016 по 2019 года. До 2016 года служил в Магнитогорской таможне в должности первого заместителя начальника.
В таможенных органах Сергей Петрович с 1997 года, помимо Челябинской области его служба проходила в Кургане.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей