Путин уволил двух генералов полиции из-за дела Ивана Голунова

Напомним, 6 июня журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Его коллеги возмутились обстоятельствами задержания и связали обвинения с расследованием Голунова о похоронном бизнесе. Журналисты выходили на пикеты и призывали отпустить коллегу. Следствие требовало отправить Ивана в СИЗО, однако суд назначил ему домашний арест, а 11 июня Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины.