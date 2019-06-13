Путин уволил двух генералов полиции из-за дела Ивана Голунова
Сегодня, 16:35ОбществоФото: pixabay.com
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова, передаёт «Meduza». Оба генерала возглавляли ведомства, чьи сотрудники задержали журналиста Ивана Голунова
Ранее увольнения Девяткина и Пучкова потребовал глава МВД Владимир Колокольцев.
Напомним, 6 июня журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Его коллеги возмутились обстоятельствами задержания и связали обвинения с расследованием Голунова о похоронном бизнесе. Журналисты выходили на пикеты и призывали отпустить коллегу. Следствие требовало отправить Ивана в СИЗО, однако суд назначил ему домашний арест, а 11 июня Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины.
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