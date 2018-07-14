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«Пятерочка» и «Магнит» в Екатеринбурге оштрафованы на 15 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Пятерочка» и «Магнит» в Екатеринбурге оштрафованы на 15 тыс. рублей

Сегодня, 15:00Общество
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