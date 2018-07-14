«Пятерочка» и «Магнит» в Екатеринбурге оштрафованы на 15 тыс. рублей

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Магазины «Пятерочка» и «Магнит» на улице Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге оштрафованы на 15 тыс. рублей за нарушение при выгрузке товара.
Жители дома на улице Бакинских Комиссаров пожаловались в Роспотребнадзор на рядом прилегающие магазины «Пятерочка» и «Магнит».Суть жалоб состояла в том, что загрузка товаров в магазины осуществляется с придомовой территории. Это, по словам жильцов, создает постоянные неудобства.
При проверке сотрудники Роспотребнадзора установили, что торговые точки своими действиями нарушают санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Орджоникидзевский районный суд признал торговые организации виновными в административном нарушении. Теперь каждый из магазинов должен заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает Znak.
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