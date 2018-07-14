«Пятерочка» и «Магнит» в Екатеринбурге оштрафованы на 15 тыс. рублей

Жители дома на улице Бакинских Комиссаров пожаловались в Роспотребнадзор на рядом прилегающие магазины «Пятерочка» и «Магнит».Суть жалоб состояла в том, что загрузка товаров в магазины осуществляется с придомовой территории. Это, по словам жильцов, создает постоянные неудобства.