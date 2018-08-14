Не искал должников: судебный пристав на Урале оштрафован на 50 тыс. рублей

Следователями было установлено, что в период с июля 2013 года по июнь 2015 года он не принимал должных мер по ряду исполнительных производств, а также не направлял запросы в соответствующие органы. Он делал это намеренно, чтобы искусственно улучшить показатели своей трудовой деятельности. В результате ему начисляли премии и давали поощрения по службе.