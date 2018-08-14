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Не искал должников: судебный пристав на Урале оштрафован на 50 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2018 08 08 11 01sudebnyj pristav v valdae zashchitil detej ot agressivnykh grazhdan

Не искал должников: судебный пристав на Урале оштрафован на 50 тыс. рублей

Сегодня, 07:30Общество
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