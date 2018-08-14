Не искал должников: судебный пристав на Урале оштрафован на 50 тыс. рублей

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В Талицком районе судебный пристав из Тугулымского районного отдела судебных приставов был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге.
Источник: Znak.com
Следователями было установлено, что в период с июля 2013 года по июнь 2015 года он не принимал должных мер по ряду исполнительных производств, а также не направлял запросы в соответствующие органы. Он делал это намеренно, чтобы искусственно улучшить показатели своей трудовой деятельности. В результате ему начисляли премии и давали поощрения по службе.
Также пристав неоднократно выносил незаконные постановления об окончании исполнительных производств и возвращении документа без исполнения взыскателю. Когда ситуация вскрылась, дело был передано в суд.
Судья назначил сотруднику Тугулымского районного отдела судебных приставов штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.
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