Нижний Тагил выдвинул два проекта на туристическую премию «Russian Event Awards»

«III Фестиваль рыжих» представлен в номинации «События в области культуры. Шоу и парады», а «Гора Долгая» – в номинации «Площадка для проведения событий. Муниципальные образования как комплексные площадки для проведения события и привлечения турпотока».

Оба проекта будут бороться за профессиональную премию в области событийного туризма «Russian Event Awards». Всего на конкурс заявлено 208 проектов из различных субъектов РФ.

Премия «Russian Event Awards» учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Конкурс направлен на популяризацию направления «событийный туризм», улучшение инвестиционной привлекательности и на создание единой информационной базы наиболее интересных проектов с рекламой их возможностей.