Бизнес-центр в Екатеринбурге «заминировала» женщина с помутнением рассудка
Сегодня, 19:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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О минировании бизнес-центра «Небо» в Екатеринбурге сообщила пожилая женщина, у которой врачи обнаружили помутнение рассудка, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, звонившую быстро вычислили. По просьбе полиции женщину обследовали врачи и диагностировали у нее помутнение рассудка.
Напомним, сообщение о бомбе поступило 14 августа. Из здания бизнес-центра эвакуировали 250 человек.
Женщине, совершившей звонок, скорее всего, предстоит пройти определенный курс лечения и соответствующую проверку, сказал полковник Горелых.
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