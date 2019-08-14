Мэр Нижнего Тагила объяснил необходимость обнесения Народного парка забором
Парк Народный в Нижнем Тагиле открыт менее года назад, а инвентарь уже частично разрушен. Ещё в июне мэрия объявила, что собирается обнести его забором. Сегодня, 14 августа, глава города Владислав Пинаев пояснил, что чиновники ищут меру, которая не отвернёт тагильчан от полюбившегося места и защитит парк от вандалов.
Пока охрана парка осуществляется только силами полиции, которые систематически патрулируют территорию, но, по словам Пинаева, в будущем территорию действительно обнесут забором, а также расставят камеры наблюдения по периметру.
Мы не будем там ставить двухметровый закрытый забор — просто огородим территорию, хотя бы низким заборчиком, чтобы было понятно, что она охраняется. Полицейские же не могут там всё время находиться и следить за порядком. А у некоторых людей есть проблемы с менталитетом — им надо обязательно что-нибудь сломать или украсть. Они должны знать, что будут вычислены и наказаны,говорит глава Нижнего Тагила.
Работники парка обвиняют в вандализме футбольных фанатов.
Подростки часто приходят и клеят везде свои наклейки, оставляют росписи. Мы неоднократно просили их не заниматься вандализмом. Они этого не понимают, выкрикивают всякое в их фанатском стиле в нашу сторону,говорит охранник спортплощадки «Азимут».
Напомним, парк «Народный» был благоустроен в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2022 годы». Этот объект набрал наибольшее количество голосов в процессе общественного обсуждения.
Автор: Анна Новоселова