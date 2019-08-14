В Екатеринбурге участник митингов в сквере у Драмы попросил политубежища в Израиле

Во-первых, я давал интервью «Типичному Екатеринбургу», в котором рассказал, что нас не кормили в полицейском отделе. Что вызвало недовольство у некоторого рода комментаторов. Во-вторых: непосредственно в сквере я вступал в диалог с членом организации «Екатеринбург консервативный», которая защищала идею строительства храма. Ее активисты связаны с казаками и Росгвардией. Я вступил в контакт с человеком, который, скорее всего, сделал на меня донос, почему меня в итоге и задержали. Возможно, он же потом и развил агрессию против меня, хотя по началу наше общение напоминало мирную дискуссию. Также по словам многих арестованных в сквере их аккаунты ВКонтакте были взломаны, на мою страницу заходили с пермского IP-адреса,рассказал екатеринбуржец.