В Екатеринбурге участник митингов в сквере у Драмы попросил политубежища в Израиле
Екатеринбуржец Никита Яблонский, которого арестовали на двое суток за участие в митингах в сквере у Драмтеатра, заявил, что будет просить политическое убежище в Израиле из-за поступающих в его адрес угроз, сообщает JustMedia.
Молодой человек утверждает, что ему одновременно с трёх аккаунтов в социальных сетях угрожают уголовным делом и физической расправой.
Если ты не сядешь, то найдут тебя в неопознанной могиле,привел он пример одного из таких сообщений.
По мнению Никиты за угрозами стоят представители силовых ведомств и получает он их по нескольким причинам.
Во-первых, я давал интервью «Типичному Екатеринбургу», в котором рассказал, что нас не кормили в полицейском отделе. Что вызвало недовольство у некоторого рода комментаторов. Во-вторых: непосредственно в сквере я вступал в диалог с членом организации «Екатеринбург консервативный», которая защищала идею строительства храма. Ее активисты связаны с казаками и Росгвардией. Я вступил в контакт с человеком, который, скорее всего, сделал на меня донос, почему меня в итоге и задержали. Возможно, он же потом и развил агрессию против меня, хотя по началу наше общение напоминало мирную дискуссию. Также по словам многих арестованных в сквере их аккаунты ВКонтакте были взломаны, на мою страницу заходили с пермского IP-адреса,рассказал екатеринбуржец.
Он уже переехал в Тель-Авив, где собирается поступать в ВУЗ и записался на языковые курсы. Яблонский рассказал журналистам, что вернётся в Россию только тогда, когда в стране «что-то радикально изменится в лучшую сторону».
Напомним, что в Екатеринбурге продолжаются уголовные преследования участников акций протеста в сквере у Драматического театра. Днём ранее Свердловский областной суд утвердил обвинительное постановление в отношении Анны Балтиной, которую признали организатором протеста и назначили штраф в размере 20 тыс. рублей.