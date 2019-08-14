В Екатеринбурге житель татарского села попытался украсть спасжилет из самолёта

Сотрудник службы авиационной безопасности аэропорта заметил в багаже одного из пассажиров аварийно-спасательный жилет в заводской упаковке и сообщил об этом в транспортную полицию. Сотрудники Линейного отдела МВД России задержали пассажира при прохождении досмотра на входе в терминал «А». Во время допроса мужчина не смог объяснить полицейским зачем ему понадобилось красть спасательный жилет из самолёта.