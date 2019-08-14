В Екатеринбурге житель татарского села попытался украсть спасжилет из самолёта
Сегодня, 17:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В отношении 35-летнего жителя села Шура (Республика Татарстан) екатеринбургские следователи возбудили уголовное дело по факту кражи спасательного жилета из самолёта в аэропорту Кольцово, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудник службы авиационной безопасности аэропорта заметил в багаже одного из пассажиров аварийно-спасательный жилет в заводской упаковке и сообщил об этом в транспортную полицию. Сотрудники Линейного отдела МВД России задержали пассажира при прохождении досмотра на входе в терминал «А». Во время допроса мужчина не смог объяснить полицейским зачем ему понадобилось красть спасательный жилет из самолёта.
Авиакомпания оценила стоимость украденной вещи в 4 100 рублей. Против похитителя возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
Ранее в Алапаевске двое 15-летних подростков украли с железнодорожной станции электрооборудование для перевода стрелок. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей, против подозреваемых возбуждено уголовное дело.
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